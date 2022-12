Équipe de France : Olivier Giroud, la consécration d'un mal-aimé ?

Olivier Giroud célèbre le premier but de son équipe lors du huitième de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 entre la France et la Pologne au stade Al-Thumama de Doha le 4 décembre 2022.

Le sujet du jour. Le numéro 9 de l'équipe de France est au sommet de sa gloire. À l'occasion de la Coupe du Monde 2022, Olivier Giroud vient d'inscrire son nom dans l'histoire des Bleus en devenant le meilleur buteur français. À 36 ans, l'avant-centre tricolore a dépassé le record de buts détenu jusque-là par Thierry Henry. Au total, le Savoyard a marqué 52 buts en 117 sélections.



Si aujourd'hui, les critiques sont quasi unanimes, tout n'a pas été facile. La carrière d'Olivier Giroud s'est déroulée en dents de scie, depuis ses premiers pas en équipe de France en 2011 à la Coupe du monde en Russie de 2018, en passant par une période plus sombre. Ses buts au Mondial qatari ont permis à l'attaquant du Milan AC de se réconcilier avec sa carrière en Bleu.



Pourquoi on en parle ? Olivier Giroud est-il un joueur accompli ? La consécration à 36 ans est-elle logique pour un besogneux comme lui ? Peut-il poursuivre sa carrière jusqu'à ses 40 ans ?

Citation. "On s'imagine encore le voir tout petit taper dans le ballon. Dès son plus jeune âge, il a fallu le changer de catégorie rapidement parce qu'il était au-dessus. Et maintenant le voir à ce niveau-là, c'est magnifique. Surtout qu'il n'a pas eu une carrière comme les joueurs qui sortent des centres de formation où rapidement, ils sont accompagnés et lancés dans le grand bain. Olivier, lui, il s'est créé tout seul, raconte Francis Martinez, président du premier club d'Olivier Giroud, le club de Froges en Isère.



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien.

