Johnny Hallyday : quel héritage laisse le chanteur à ses fans ?

Le sujet du jour. Il y a 5 ans s'éteignait l'une des voix les plus populaires de la chanson française. Boulimique de projets, Johnny Hallyday n'a cessé d'entretenir un culte depuis les années 1960, passant de chanteur de salon à une icône du rock français.

À ne pas s'y méprendre, la disparition de la star n'a rien effacé. Si la force de Johnny était que ses fans le voyaient à la fois comme un demi-Dieu et un proche, la fabrique de légende perpétue ses secousses systémiques.

Pourquoi on en parle ? Comment ses fans ont-ils vécu ces cinq années, que souhaitent-ils pour la suite ? Comment s'entretient le culte d'un artiste ? Que faut-il pour qu’un artiste passe à la postérité ?



"Johnny, c'était pas seulement un chanteur. Johnny, c'était une part très importante de la vie des gens, au-delà d'une simple chanson, au-delà du simple concert. Du jour au lendemain, il a fallu se raccrocher au souvenir de Johnny, se raccrocher à ses disques, au souvenir qu'on avait des échanges avec Johnny. Cela n'a pas été facile de vivre sans Johnny. Des fans se sont mis à collectionner les costumes, à s'investir dans des carrières liées au monde de la musique. Chacun à sa manière s'est construit une vie sans Johnny mais avec Johnny", explique Thibaut Geffrotin, journaliste et auteur de plusieurs livres consacrés au chanteur, dont Tout Johnny (Flammarion).



