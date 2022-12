Cyberattaques : hôpitaux, particuliers... Sommes-nous tous vulnérables ?

Le sujet du jour. Les cyberattaques semblent se multiplier. Samedi 3 décembre 2022, une tentative de piratage a fortement perturbé le fonctionnement de l'hôpital André-Mignot du centre hospitalier de Versailles. En août dernier, c'est l'hôpital de Corbeil-Essonnes, qui avait été visé par une attaque similaire.

Les Conseils départementaux de Seine-et-Marne ou des Alpes-Maritimes ont également été victimes de cyberattaques en novembre. L’attaque du centre hospitalier de Versailles a été revendiquée par un groupe de pirates qui a réclamé une rançon. C’est ce qu’on appelle le rançonnage, une pratique qui consiste à bloquer l’accès aux ordinateurs et demander ensuite une rançon pour débloquer les ordinateurs.

Pourquoi on en parle ? Ces attaques sont-elles aujourd’hui plus nombreuses ? Que cherchent les hackers ? Sommes-nous tous potentiellement des cibles en puissance ? Est-ce qu’on est aujourd'hui capable de quantifier ? Est-ce qu’on sait combien d’attaques de ce genre se produisent chaque année ?



"Aujourd'hui, quantifier une cyberattaque, c’est strictement impossible. C’est un peu comme compter le nombre de feuilles qui tombent en automne. Les chiffres que l'on peut avoir, c’est les entreprises qui ont osé porter plainte. Ensuite, les pirates informatiques ne disent pas tout non plus. On entend parler de plusieurs centaines de milliers de cyberattaques par an", explique Damien Bancal, spécialiste en cyber-intelligence et fondateur du blog Zataz.com



