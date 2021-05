VIDÉO - Euro 2021 : la liste des 26 de l'Équipe de France chantée par Youssoupha

publié le 19/05/2021 à 18:10

La Coupe du Monde 2018 avait son Ramenez la coupe à la maison de Vegedream. L'Euro 2021 a son hymne officiel des Bleus rappé par Youssoupha. La FFF a dévoilé ce 19 mai le titre au lendemain de liste de Didier Deschamps qui a révélé les 26 joueurs, dont Karim Benzema, pour la compétition officielle.



En 2min08 les portraits animés des 26 joueurs et les nombreuses références à leurs univers s'enchaînent dans le clip, qui compte déjà plus de 230.000 vues sur Twitter depuis sa mise en ligne. "Écris mon nom en Bleu, crie mon nom en Bleu", chante Youssoupha dès les premières secondes de la musique. "Ça vient des campagnes et des quartiers. Personne va s'écarter, le camp sera gardé", poursuit le rappeur de 41 ans.

Les afficionados ont pu déjà repérer dans ce clip les clins d'œil aux 26 joueurs comme la ville de Bondy pour Kylian Mbappé. La cerise sur le gâteau se trouve à la fin de la vidéo avec la référence à "la lucarne d'Évry", né d'un défi de décembre 2019 où il faut faire rentrer le ballon dans une petite fenêtre au 24, rue Jules-Vallès, à Évry (Essonne). Les Bleus se réuniront à Clairefontaine le 26 mai prochain avant de s'envoler pour Munich le 15 juin prochain pour affronter l'Allemagne lors de leur premier match.

