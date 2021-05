publié le 19/05/2021 à 10:49

C'est un retour qui ne manque pas de faire parler. Au sein de la liste des 26 Bleus qui participeront à l'Euro 2021, révélée par Didier Deschamps mardi 18 mai, Karim Benzema est évidemment la principale surprise, cinq ans après sa 81e et dernière sélection, en octobre 2015.

La présence de celui qui a inscrit 27 buts sous le maillot bleu pourrait être un sérieux atout pour l'équipe de France dans la perspective d'un doublé Coupe du Monde - Euro, même si elle peut également soulever certaines craintes concernant la cohésion du groupe. "J'espère qu'il ne va pas faire peur à certains joueurs ou jeunes joueurs", souligne l'ancien international Robert Pirès.

"Aujourd'hui, il est là pour aider l'équipe de France à gagner l'Euro parce que c'est son envie et c'est aussi son objectif sur le plan personnel" indique l'ancien joueur d'Arsenal. "Aujourd'hui il est là et c'est mérité par rapport à ce qu'il nous propose sur le terrain et avec cette justesse qu'il a, cette touche technique et ce football différent qu'il peut avoir des autres, c'est sûr qu'il va nous apporter quelque chose", ajoute-t-il également.

La qualité de la gestion humaine de Deschamps saluée

"Ce qui est certain, c'est que dans les deux mois qui vont arriver, tout va être analysé et décrypté uniquement sous le prisme Karim Benzema" estime Philippe Sanfourche, selon qui "tous les équilibres qui existaient sont mis à mal".

Alors que Karim Benzema n'a jamais été associé à certains joueurs comme Kylian Mbappé notamment, Philippe Sanfourche met en valeur le fait que "c'est toute l'alchimie que va devoir trouver Didier Deschamps". Sur ce point, "il a une expérience et une qualité de la gestion humaine qui font qu'on peut lui faire confiance à lui, plus qu'à personne", souligne le journaliste.

"Didier Deschamps a beaucoup d'expérience et ce qui est fort chez lui, c'est la communication. Il sait très bien qu'en appelant Karim Benzema, il va peut-être se passer quelque chose dans le groupe et dès le premier jour, l'impact de son message sera important. Il faut que tout le monde soit mobilisé pour la même chose", met encore en avant Robert Pirès.