publié le 21/05/2021 à 10:30

Trois jours après le retour totalement inattendu il y a encore quelques semaines de Karim Benzema en équipe de France, afin de disputer l'Euro (11 juin-11 juillet) après plus de cinq ans d'absence, l'adjoint de Didier Deschamps Guy Stéphan en dit un peu plus sur ce revirement de situation. L'homme de 64 ans s'est confié au micro RTL de Philippe Sanfourche.

"C'est une période qui l'avait beaucoup affecté (le sélectionneur, ndlr) en 2015-2016, oui. Et puis ensuite le temps a fait son œuvre. Comme il l'a dit lui-même, ce qui compte c'est aujourd'hui et c'est demain. Il a montré déjà par le passé qu'il était capable de pardonner, à de nombreux joueurs, et il le fait encore aujourd'hui. Je crois que c'est une preuve d'intelligence".

"La décision a été prise déjà depuis quelque temps, précise Guy Stéphan. C'est une décision réfléchie, mûrie (...) Évidemment qu'on a observé Karim pendant tous ses matches. Il se trouve qu'à un moment donné les performances de Karim étaient très fortes, et le souhait de son retour a été évoqué. On en a beaucoup parlé avec Didier, et à un moment il y a une décision qui a été prise pour rencontrer Karim".

Plus apparu en Bleu depuis le 8 octobre 2015

La dernière apparition de Benzema (33 ans, 81 sélections, 27 buts) remonte au 8 octobre 2015 face à l'Albanie en amical. Quelques jours plus tard éclatait l'affaire de chantage à la "sextape" contre Mathieu Valbuena, entraînant la mise à l'écart des deux joueurs, puis leur non-sélection pour l'Euro 2016.

Si Deschamps n'a ensuite officiellement jamais fermé la porte au retour de "KB9", il assurait régulièrement qu'il n'oublierait jamais que sa maison a été taguée du mot "raciste" après une interview de l'attaquant du Real Madrid dans la presse espagnole. L'ancien Lyonnais y déclarait notamment que le sélectionneur avait "cédé à la pression d'une partie raciste de la France".

