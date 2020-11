France-Finlande : "C'est une erreur de parcours", juge Robert Pirès

publié le 12/11/2020 à 12:00

Mercredi soir, l'équipe de France affrontait la Finlande dans un match de préparation. De nombreux cadres étaient absents pour cette rencontre, qui s'est soldée sur une défaite deux buts à zéro, contre l'équipe B finlandaise. Les titulaires étaient préservés pour le match de samedi prochain face au Portugal.

"On s'attendait à plus, à mieux, confie Robert Pirès. On voit que certains joueurs sont émoussés, d'autres ne jouent pas. Donc quand ils reviennent, ce n'est pas facile de retrouver le tempo. Dans les 28 premières minutes, ça s'est bien passé, il y a eu des bonnes opportunités de la part de Marcus Thuram. Puis, ça s'est déclenché à notre défaveur".

"La réaction ensuite n'a pas eu lieu, au contraire c'est la Finlande qui a réussi à nous faire mal une deuxième fois avec un joli but. On n'avait aucune ressource pour tenter de revenir au score et sur ce point là, Didier Deschamps a beaucoup de travail à faire encore".

"Malgré ce résultat décevant, on ne doit pas être inquiet, c'est un accident de parcours, il fallait bien que ça s'arrête un jour. Il faut évacuer maintenant, il faut parler aussi, dire ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, le plus important c'est samedi face au Portugal. Il faut bien se préparer, mais c'est délicat car les joueurs ont déjà fait beaucoup d matchs, beaucoup d'efforts, beaucoup de voyage, le tout avec peu de temps de récupération".