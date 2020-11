France-Finlande : "On a pris une bonne gifle", reconnait Didier Deschamps

Didier Deschamps après France-Finlande : "On a pris une bonne gifle"

publié le 12/11/2020 à 11:21

"Cela ne me plaît pas quand je perds, ça ne m'arrive pas souvent". S'il a assuré ne pas vouloir s'attarder "trop dessus", Didier Deschamps n'a pas apprécié la prestation livrée par une équipe de France certes largement remaniée, mercredi 11 novembre à Saint-Denis. Lui qui visait une 70e victoire en tant que sélectionneur enregistre sa 18e défaite (0-2) en 106 rencontres à la tête des Bleus depuis 2012".

"On a pris une bonne gifle, a-t-il constaté avec lucidité et honnêteté (...) De temps en temps, de prendre une leçon, ça ne fait pas de mal". Les champions du monde restaient sur 12 matches sans revers avant cet accroc (sans conséquence puisqu'en amical). C'est seulement leur troisième défaite depuis le Mondial 2018 (deux fois 2-0 en Turquie et aux Pays-Bas avant la Finlande).

"On a été en dessous de ce que j'attendais oui, bien évidemment, a poursuivi 'DD'. État d'esprit, c'est un mot large, mais c'est tout ce qui est générosité, engagement, duel. En face, ils ont mis ce qu'il fallait, nous pas suffisamment, même si ça ne nous a pas empêché de faire un bon début de match, les 20 premières minutes avec deux occasions. Certes, on a eu énormément le ballon mais sans pour autant créer beaucoup de décalage (...) Le résultat, il est logique".

Place au Portugal

"J'ai utilisé le terme, avec les joueurs, de piqûre de rappel. Ça faisait un bon moment. Mais demain, on doit déjà basculer par rapport à ce qui nous attend". Samedi 14 novembre (20h45), les Bleus défient le Portugal à Lisbonne lors de la cinquième journée (sur six) de leur groupe de Ligue des Nations. Une sorte de "finale" entre les deux leaders (10 points chacun).