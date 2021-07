Équipe de France : Didier Deschamps confirmé à la tête des Bleus par Noël Le Graët

Didier Deschamps et Noël Le Graët à Munich le 15 juin 2021

"La question a été réglée en trois minutes", selon Noël Le Graët. Dans des propos recueillis par Le Figaro, le président de la FFF confirme que l'actuel entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, restera en poste au moins jusqu'en 2022, pour la Coupe du monde au Qatar, soit le terme de son contrat.

"Sa volonté est très forte de continuer, la mienne l'était aussi", explique le dirigeant du football français. Après l'élimination surprise des Bleus, champions du monde 2018, dès les 8e de finale de l'Euro et contre une sélection suisse a priori à la portée de l'équipe de France (3-3, 5-4 t.a.b), Noël Le Graët avait indiqué vouloir "discuter" avec Didier Deschamps. Une déclaration qui avait entraîné des rumeurs de départ et d'une possible arrivée de Zinédine Zidane, qui a récemment quitté le Real Madrid, à la tête des Bleus.

Le sélectionneur a un peu plus d'un an pour reconstruire un effectif qui a connu d'importantes tensions pendant ce dernier tournoi avant de défendre son titre de champion du monde en 2022. Une mission qui débutera dès le prochain match des Bleus, le 1er septembre contre la Bosnie (20h45).