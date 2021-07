Euro 2021 : 77% des Français souhaitent que Deschamps reste le tête des Bleus

Malgré l'échec, les Français n'abandonnent pas leur sélectionneur. 77% des personnes sondées par Odoxa pour RTL souhaitent que Didier Deschamps reste en poste, une proportion qui augmente d'un point chez les amateurs de football qui sont 78% à soutenir l'actuel technicien des Bleus.

Une envie de continuité qui ne masque cependant pas la déception : 65% des Français se disent déçus du parcours de l'équipe de France dans cet Euro 2021, avec une élimination dès les 8e de finale contre la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b.). C'est le cas pour 85% des amateurs de football interrogés.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 476 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en six points majeurs.

1. Les Français déçus

Juste avant le début du tournoi, 56% des Français voyaient les Bleus aller au bout et soulever le trophée trois ans après leur titre de champions du monde, selon un précédent baromètre Odoxa pour RTL.

L'élimination laisse donc un goût amer : 65% des personnes interrogées sont déçues du parcours des Bleus. C'est encore plus le cas chez les amateurs de football, avec 85% de déçus.

2. La popularité des Bleus affaiblie

Ce parcours décevant a en plus pour conséquence d'écorner l'image de l'équipe de France dans le pays. Une petite majorité des sondés, 52%, disent avoir une bonne opinion de la sélection, une baisse de 11 points en mois. 47% des Français en ont une mauvaise opinion, et parmi eux, 16% une très mauvaise.

Les Bleus conservent 71% de bonnes opinions chez les amateurs de football. La chute est cependant encore plus importante que dans la population générale, avec une baisse de 21 points en un mois.

3. Pas d'inquiétude pour l'avenir

La contre-performance ne fait pas perdre espoir. Deux français sur trois, 66%, ne sont pas inquiets quant à l'avenir de l'équipe de France. L'optimisme est un peu moins de mise chez les amateurs de football mais reste majoritaire, avec 58% de personnes pas inquiètes.

4. Les joueurs plus fautifs que le sélectionneur

Didier Deschamps n'est pas le principal responsable de l'échec des Bleus, à en croire les Français. Ils sont 77% à considérer que les joueurs sont davantage à blâmer que leur technicien, contre 21% de personnes qui imputent cet échec au sélectionneur.



Les amateurs de football se montrent légèrement plus dur : 28% jugent Didier Deschamps responsable de l'élimination précoce.

5. Les Français veulent poursuivre avec Didier Deschamps...

Le maintien de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France fait donc consensus : 77% des Français et 78% des amateurs de football souhaitent que le sélectionneur reste en poste. Son contrat actuel le porte normalement jusque la Coupe du monde 2022, au moins.

6. ... mais veulent Zinédine Zidane en cas de départ

Si Didier Deschamps venait cependant à quitter son poste, un homme tient la corde pour le remplacer, selon les personnes interrogées. 64% des Français et 72% des amateurs de football souhaiteraient la nomination de Zinédine Zidane pour succéder à l'actuel sélectionneur. Depuis son départ du Real Madrid, celui-ci est en ce moment libre de tout contrat.