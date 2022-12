Équipe de France : selon Ophélie Meunier, Mbappé "n’est pas si gamin que ça"

Depuis la victoire de la France contre le Danemark (2-1), samedi 26 novembre, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale. La qualification a été officialisée mercredi 30 novembre, lors de la défaite de la France contre la Tunisie (1-0). C'est donc le début de la phase à éliminations directes pour l'équipe de Didier Deschamps. Ce dimanche 4 décembre, les huitièmes de finale opposeront la France à la Pologne, Mbappé à Lewandoski.

Huitième de finale, quart, demi, et puis finale le 18 décembre. Le calendrier est serré. Pour l'attaquant star de l'équipe de France, Kyllian Mbappé, cette date n'est pas anodine car son anniversaire a lieu deux jours plus tard seulement, le 20 décembre. Le joueur français va fêter ses 24 ans, dans l'euphorie de la victoire ou la déception de la défaite. Pour tout cet état de fait, Ophélie Meunier estime qu'il est aussi bien "gamin" que "pas gamin".

"Moi, je pense que ce sont des jeunes qui mûrissent très vite. Ils n'ont pas le choix, je pense, que de mûrir très vite. Je lui souhaite de vivre ses 24 ans comme n'importe quel jeune de 24 ans. Et en même temps, pas du tout. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit si gamin que ça", explique-t-elle. En effet, l'attaquant a beau être jeune, il a déjà inscrit plus de sept buts en Coupe du monde, soit plus que Thierry Henry, Platini et Zidane.

