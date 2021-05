Chelsea : passer de la Ligue 1 à la Premier League "est brutal", selon Thomas Tuchel

publié le 04/05/2021 à 00:47

Thomas Tuchel a lâché un petit tacle à la Ligue 1 ce samedi en conférence de presse. L'actuel coach de Chelsea, limogé du Paris Saint-Germain en décembre dernier a été interrogé sur le passage de la Ligue 1 à la Première League. "C'est brutal honnêtement, brutal", a-t-il déclaré.

"En France, on jouait le même nombre de matchs, deux coupes et il y a aussi vingt équipes en championnat. Mais l’intensité et le défi du championnat sont vraiment très différents ici. C’est un tout autre niveau", a insisté le coach allemand, dont l'aventure au PSG s'était arrêtée après deux saisons et demie à cause de résultats irréguliers, et d'une relation compliquée avec son directeur sportif, Leonardo.

Selon Thomas Tuchel nommé entraîneur de Chelsea un mois après avoir quitté Paris, dans le championnat anglais, "il n’y a tout simplement pas le temps de respirer. Il n’y a pas trop de temps pour s’asseoir, être détendu ou confortable. Et c’est une bonne chose, cela aiguise ta mentalité et ton esprit. C’est ce que je trouve impressionnant dans ce club. Tout le monde est sur le front".

