PSG : inquiétude pour Neymar et Mbappé à 8 jours du choc contre Liverpool

publié le 20/11/2018 à 21:44

Le Paris Saint-Germain va-t-il devoir se passer de ses deux principales vedettes offensives lors de la réception de Liverpool en Ligue des champions, mercredi 28 novembre prochain (20h45) ? À huit jours de ce match capital dans la course aux 8es de finale, Neymar et Kylian Mbappé sont sortis sur blessure avec leur sélection.



Aligné sur le côté droit de l'attaque française pour le match amical face à l'Uruguay à Saint-Denis, le prodige de 18 ans s'est fait mal à l'épaule droite en retombant mal après un face à face perdu avec le gardien de la Celeste Martin Campana (31e minute). Il est revenu sur la pelouse après s'être fait manipuler par les médecins sur le bord de la pelouse mais a jeté l'éponge quelques secondes plus tard en grimaçant.

À Londres, un peu plus de deux heures plus tôt, Neymar a pour sa part quitté ses coéquipiers dès la 8e minute lors d'un amical face au Cameroun. Le meneur de jeu de la Seleçao s'est tenu l'adducteur droit après une accélération suivie d'une frappe, avant de quitter le terrain en marchant et d'être remplacé par Richarlison. Comme Mbappé, il a directement rejoint les vestiaires.

Neymar blessé, sans doute à l’adducteur droit. Il est remplacé par Richarlison des la 8eme. Il était déjà gêné quand il a tenté cette frappe inutile...Ça sent pas bon pour la réception de Liverpool #BRACMR pic.twitter.com/vOjOXdLxjz — Eric Frosio (@froz91) 20 novembre 2018