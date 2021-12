Mbappé : le PSG n'aurait pas abandonné l'idée de le faire prolonger

Inévitablement, la perspective actée d'un 8e de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid sur deux matches en février et mars prochains relance les interrogations autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Ces deux rencontres opposeront-elles bien le club actuel de l'attaquant de 22 ans (23 le 20 décembre) au prochain ? Dans ce cas, dans quel état d'esprit se présentera-t-il ? Paris peut-il finalement le convaincre de signer un nouveau bail ?

Quatre ans après son arrivée en provenance de Monaco contre quelques 180 millions d'euros, le champion du monde 2018 sera en fin de contrat en juin 2022. Mais dès le 1er janvier, il sera libre de s'engager où il le souhaite sans que le PSG ne touche le moindre centimes. Début octobre, Mbappé expliquait avoir "demandé à partir (l'été dernier, ndlr), parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité".

Un peu plus de deux mois plus tard et à 17 jours de la date fatidique du 1er janvier, que pense-t-il de la situation ? S'il est acquis que le numéro 7 restera jusqu'à la fin de cette saison 2021-2022, et qu'il est toujours resté professionnel, impliqué, décisif - il porte même son club ces dernières semaines - Paris, en tout cas, n'a pas abandonné l'idée de le faire changer d'avis. À court ou moyen terme.

Les discussions auraient récemment repris

Dans son édition du mardi 14 décembre, le quotidien L'Équipe annonce ainsi que "les discussions ont récemment repris", certes "sans avancée notable". Il est aussi indiqué la dernière offre formulée par les dirigeants parisiens, Leonardo en tête, assurait à l'enfant de Bondy de devenir le joueur le mieux rémunéré du club de la capitale, devant Neymar ou Lionel Messi.

S'il rêve du Real depuis ses plus jeunes années et qu'aucune autre destination ne semble plausible, Mbappé ne devrait pas entrer officiellement en discussion avec le géant espagnol dès les premiers jours de janvier. Il est même probable qu'il attende l'issue de la double confrontation en Ligue des champions avant de trancher sur son avenir. Et lui-même l'a reconnu : "la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ni celle de demain".

Il va même vouloir monter dans le bus du Real Un supporter madrilène

Enfin, du côté de Madrid, de nombreux supporters se frottent les mains à l'issue du tirage au sort des 8es de finale. "Ce n'est pas un problème de tomber sur le PSG, au contraire, on va les battre et Mbappé va se rendre compte que le Real est meilleur et il va avoir encore plus envie de jouer pour nous l'été prochain", estime l'un d'eux. "Après ce match, ça va être très clair : il ne voudra pas rester une minute de plus au PSG, s'amuse un second. Il va même vouloir monter dans le bus du Real".