Coupe de France : programme, horaires, diffusion tv... Tout sur les 32es de finale

Un peu moins de sept mois après la victoire du PSG en finale face à Monaco (2-0) au Stade de France (la 6e de Paris lors des sept dernières éditions), les clubs de Ligue 1 retrouvent la Coupe de France de jeudi 15 à dimanche 19 décembre - d'ordinaire, les 32es de finale ont lieu lors du premier week-end de l'année civile. Après huit tours de compétition, les trois petits poucets sont Montauban, la JSCBA Nîmes et l'AS Panazol, qui évoluent en Régional 2 (l'équivalent de la 7e division).

Montauban défiera La Roche Vendée Foot (N3), dimanche (18h20) ; la JSCBA et Panazol jouent la veille, respectivement contre Clermont (L1, 16h) et Vitré (N2, 13h45). Toutes les rencontres sont à suivre sur les canaux de Eurosport, principalement le 2. France 3 proposera dimanche les cinq matches de 13h45 en multiplex : le derby Lyon-La Duchère (Nat) - Saint-Étienne (L1), Cannet-Rocheville (N3) - Marseille (L1), Red Star (N) - Monaco (L1), Bergerac (N2) - Metz (L1) et Stade Poitevin (N3) - Lens (L1).

Ces 32es débutent par un Valenciennes (L2) - Strasbourg (L1). Une seule rencontre également au programme le lendemain : Paris FC (L2) - Lyon (L1). L'affiche du samedi soir est la seule entre clubs de l'élite : Rennes reçoit son voisin Lorient. Le PSG clôturera le week-end avec la réception des Nordistes de Feignies-Aulnoye. Le club de National 3 (5e division), qui recevra les stars parisiennes à Valenciennes, a vendu toutes ses places en moins de deux heures.

Coupe de France : les affiches des 32es de finale

Jeudi 16 décembre :



21h00 : Valenciennes (L2) - Strasbourg (L1)

Vendredi 17 décembre :



21h00 : Paris FC (L2) - Lyon (L1)

Samedi 18 décembre :



13h45 : Hauts Lyonnais (N3) - SC Bastia (L2)

Troyes (L1) - Nancy (L2)

Sarre-Union (N3) - Versailles 78 (N2)

Toulouse (L2) - Nîmes (L2)

AS Panazol (R2) - Vitré (N2)

16h00 : Jura Sud (N2) - Saint-Denis FC (R1)

Vénissieux FC (R1) - Créteil (Nat)

Sochaux (L2) - Nantes (L1)

JSCBA Nîmes (R2) - Clermont (L1)

Guingamp (L2) - Amiens (L2)

18h30 : AS Cannes (N3) - Dijon (L2)

Thaon (N3) - Beauvais (N2)

Lille (L1) - Auxerre (L2)

Quevilly-Rouen (L2) - Laval (Nat)

21h00 : Rennes (L1) - Lorient (L1)

Dimanche 19 décembre :



13h45 : Lyon-La Duchère (Nat) - Saint-Étienne (L1)

Cannet-Rocheville (N3) - Marseille (L1)

Red Star (Nat) - Monaco (L1)

Bergerac (N2) - Metz (L1)

Stade Poitevin (N3) - Lens (L1)

16h00 : Andrézieux-Bouthéon (N2) - Montpellier (L1)

Reims Sainte-Anne (R1) - Reims (L1)

ESA Linas-Montlhéry (N3) - Angers (L1)

Wasquehal (N3) - Vannes (N2)

18h20 : Montauban (R2) - La Roche VF (N3)

Chauvigny (N3) - C' Chartres Football (N2)

Dinan Lehon (N3) - Brest (L1)

Bordeaux (L1) - Jumeaux de Mzouasia (R1)

Cholet (Nat) - Nice (L1)

21h10 : Feignies-Aulnoye (N3) - PSG (L1)

