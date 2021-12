Saint-Étienne : les phrases mythiques de Pascal Dupraz, le nouveau coach

Comme pressenti depuis neuf jours et la mise à l'écart de Claude Puel, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne a donc bien misé sur Pascal Dupraz pour tenter de redresser et surtout éviter la descente en Ligue 2 en fin de saison. L'entraîneur de 59 ans arrive pour une pige d'une demi-saison, jusqu'en juin 2022, alors que le club stéphanois occupe la 20e et dernière place de L1 avec deux victoires en 18 matches et quatre longueurs de retard sur le 17e, Troyes.

Meneur d'hommes, le Haut-Savoyard né à Annemasse s'est forgé une image de spécialiste des opérations sauvetage. Lorsqu'il est appelé au chevet de Toulouse en mars 2016, le TFC compte 10 points de retard sur le premier non-relégable à 10 journées de la fin, au moment de sa nomination.

L'ancien coach de l'Évian Thonon-Gaillard réussit l'impossible avec un maintien arraché lors du dernier match, après une causerie restée célèbre. "Vous méritez de vous maintenir ! Ça fait deux mois et demi que je vous diS que vous allez vous maintenir. Le problème, c'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant !".

Personnellement, les fessées ça ne me plaît pas trop Pascal Dupraz

Durant toute sa carrière, Pascal Dupraz a multiplié les phrases chocs en conférence de presse. Florilège : "Je suis content, parce que l'espace d'un instant les mécréants vont fermer leur gueule, et ça, ça me plaît" ; "J'espère qu'ils vont encore fermer leur gueule un paquet de fois jusqu'à la fin de saison. Et que en fin de saison, mais qu'ils ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine".

La personnalité de l'ancien attaquant de Sochaux, Brest, Mulhouse ou Toulon détonne. Les médias se régalent. "On va prendre des fessées, lance-t-il un jour avant de faire plier de rire l'assistance. Personnellement, les fessées ça ne me plaît pas trop. Certaines personnes s'en réjouissent, pas moi. Il y a des boîtes spécialisées pour cela, mais moi je n'y vais pas".

Lyon-La Duchère en Coupe puis Nantes en L1

Depuis mars dernier et la fin d'une aventure sans relief avec Caen en Ligue 2, le barbu aux cheveux ras attendait de retrouver un point de chute. Saint-Étienne est son quatrième club. Sur le papier, son tempérament bouillant devrait coller au "chaudron" de Geoffroy-Guichard.

Son premier match avec les Verts sera un derby en Coupe de France contre le SC Lyon (National 2, ex-La Duchère), dimanche 19 décembre (13h45). Avant la trêve, l'ASSE recevra Nantes (10e) en Ligue 1, mercredi 22 décembre (21h).