publié le 16/10/2018 à 21:21

Après dix bonnes premières minutes largement à leur avantage, les Bleus ont vu l'arbitre de ce France-Allemagne, le Serbe Milorad Mazic, indiquer le point de penalty après un contact entre le bras de Presnel Kimpembe et le ballon dans la surface française sur un centre de Leroy Sané. Hugo Lloris s'est détendu du bon côté, a effleuré le ballon, mais n'a pas empêché Toni Kroos de marquer (14e).



En ouvrant le score, l'Allemagne se relance après la gifle reçue aux Pays-Bas (3-0) trois jours plus tôt. Elle doit accrocher un bon résultat au Stade de France, comme au match aller à Munich (0-0), pour ne pas envisager une relégation dans la Ligue B de cette Ligue des Nations, l'équivalent de la 2e division. Les Bleus, eux, feront un grand pas vers le "final four" de juin prochain en cas de succès, cinq jours après le nul (2-2) concédé face à l'Islande en amical.

> France-Allemagne : Toni Kroos ouvre le score sur penalty (14e) Crédit Média : M6 | Date : 16/10/2018