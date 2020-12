publié le 14/12/2020 à 11:30

Paris n'est plus leader de Ligue 1 au sortir de la 14e journée et s'inquiète pour Neymar, visiblement durement touché à la cheville gauche. Devancé d'un point par Lille et Lyon alors que se profile un Lille-PSG, dimanche 20 décembre (21h), le club de la capitale va dans l'immédiat connaître son adversaire en 8es de finale de Ligue des champions, lundi 14 décembre (12h).

Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergame, Séville FC, Lazio Rome et FC Barcelone : voici les sept adversaires potentiels. 1ers de leur groupe en dépit d'un démarrage marqué par deux défaites en trois matches, les hommes de Thomas Tuchel sont sûrs d'éviter le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, le Borussia Dortmund, la Juventus Turin, ainsi que Leipzig, 2e de leur poule.

Il reste cependant de gros morceaux potentiels sur la route, à commencer par les Espagnols du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid. Rappelons que deux équipes d'un même pays ne peuvent se rencontrer à ce stade de la compétition. Les matches aller se joueront les 16,17, 23 et 24 février, les matches retour les 9, 10, 16 et 17 mars 2021. La finale est prévue le samedi 29 mai 2021 à Istanbul, au stade olympique Atatürk.

Suivez le tirage en direct :

12h08 - L'ancien attaquant suisse Stéphane Chapuisat, passé notamment par le Borussia Dortmund, va procéder au tirage.



12h06 - Le directeur des compétitions de l'Uefa Giorgio Marchetti salue la mémoire de Gérard Houllier avant de rappeler les modalités du tirage.



12h03 - Comme le veut la coutume, retour en chiffres et en images sur la phase de poules avant de procéder au tirage.



12h00 - Début de la cérémonie à Nyon, au siège de l'Uefa, avec le présentateur Pedro Pinto.



11h49 - Paris est présent en 8es de finale pour la neuvième saison de suite.



11h43 - Présents l'an passé au stade des 8es, Valence, Lyon, Tottenham et Naples en sont cette saison absents. Les nouveaux venus sont la Lazio, Mönchengladbach, Porto et Séville.



11h36 - L'an passé, le PSG avait hérité du Borussia Dortmund en 8es. Battus 2-1 en Allemagne, les Parisiens s'étaient qualifiés en s'imposant 2-0 au retour, à huis clos, juste avant l'interruption de la Ligue des champions en raison de la pandémie de Covid-19.



11h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.

Ligue des champions : les 16 qualifiés pour les 8es

1ers de groupe (têtes de série) :

Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus Turin, PSG



2es de groupe :

Atlético Madrid, Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergame, Séville FC, Lazio Rome, FC Barcelone, RB Leipzig