publié le 23/10/2018 à 11:51

À 37 ans (depuis le 3 octobre), Zlatan Ibrahimovic va-t-il effectuer son retour en Europe par la très grande porte lors du prochain mercato hivernal ? Dans l'émission Tiempo de Juego (Temps de Jeu) de la radio Cadena Ser, le journaliste Manolo Lama, proche du Real Madrid, a annoncé un intérêt du géant espagnol pour le géant suédois.



Vainqueur de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive en mai dernier, le Real traverse une crise de résultat comme rarement dans son histoire depuis un mois. Sèchement battue sur la pelouse du FC Séville (3-0) le 26 septembre, l'équipe de Julen Lopetegui, le successeur de Zinédine Zidane, n'a pas non plus marqué face à l'Atlético de Madrid (0-0), le CSKA Moscou en Ligue des champions (défaite 1-0) et Alavès (1-0). Face à Levante (défaite 2-1 à domicile), c'est le défenseur brésilien Marcelo qui a réduit le score.

¿ Informa @lamacope:



¿¿¿ "El Madrid quiere un delantero y está estudiando el fichaje de Zlatan Ibrahimovic en el mercado de invierno"#TertulionTjCOPE pic.twitter.com/8bVnU6WrAb — Tiempo de Juego (@tjcope) 21 octobre 2018

Le Real semble orphelin de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus Turin. Karim Benzema et Gareth Bale n'ont plus marqué depuis huit matches. Rapatrié de Lyon cet été, Mariano Diaz n'a, lui, tout simplement pas encore trouvé le chemin des filets. Résultat, c'est Lopetegui qui se retrouve au bord de l'éviction, alors que deux matches capitaux se présentent : la réception des Tchèques du Viktoria Plzen en Ligue des champions mardi 23 octobre puis le Clasico face au FC Barcelone dimanche 28 octobre.

Depuis son départ de Manchester United en mars dernier, Ibrahimovic joue aux États-Unis, sous les couleurs du Los Angeles Galaxy. Il y a déjà marqué 22 buts et délivré 10 passes décisives en 26 rencontres, portant son total en carrière à 443 réalisations en 756 matches (156 buts avec le PSG). S'il reste un leader incontesté sur et en dehors du terrain, le recruter semblerait toutefois un choix curieux pour un club de la dimension du Real. Curieux mais peut-être payant...