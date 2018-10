publié le 19/10/2018 à 19:45

La 9e journée de cette saison 2018-2019 de Ligue 1 s'était refermé le dimanche 7 octobre par le show Kylian Mbappé face à Lyon, l'attaquant parisien s'offrant un quadruplé en 13 minutes pour porter le score à 5-0. 12 jours et une trêve internationale plus tard, l'OL ouvre le bal de la 10e journée, vendredi 19 octobre (20h45).



Quatre jours avant un déplacement à Hoffenheim en Ligue des champions, l'équipe de Bruno Génésio reçoit Nîmes, promu qui n'a plus gagné depuis le 19 août, face à Marseille à domicile (3-1). Preuve que face aux "gros", le promu répond présent. Avant la gifle reçue à Paris - après une première heure prometteuse - Lyon avait concédé le nul contre Nantes (1-1) et le Shakthar Donetsk en Ligue des champions (2-2).



Blessé à une cheville, Nabil Fekir reste indisponible pour cette rencontre. La durée de son absence reste inconnue selon l'entraîneur Génésio qui devra également se passer du milieu Lucas Tousart, suspendu après son exclusion au Parc des Princes contre le PSG. L'OL est également confronté à un problème sur le côté droit de sa défense. Léo Dubois est touché à une cheville alors que Rafael souffre d'une entorse acromio-claviculaire survenue à Paris et que Kenny Tete est touché aux adducteurs.