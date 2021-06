Euro 2021 - France-Suisse : 3 pièges à éviter pour les Bleus

Les Néerlandais se voyaient peut-être déjà affronter le Danemark en quart-de-finale. Après une phase poule très réussie, la sélection des Pays-Bas était, à l'unanimité, annoncée gagnante contre la République Tchèque en 8e de finale. Et pourtant, les coéquipiers de Memphis Depay et Giorginio Wijnaldum ont perdu tous leurs moyens contre des Tchèques motivés et sortent de la compétition bien plus tôt qu'espéré après une défaite 2-0.

La France pourrait-elle subir le même sort, ce lundi 28 juin à Bucarest (21h) ? Les Bleus seront opposés à la sélection suisse pour leur premier match éliminatoire dans le tournoi. Sur papier, une victoire française paraît plus que probable, mais la Nati est "prête à écrire l'histoire", selon son capitaine Granit Xhaka, dont les propos ont été recueillis par le site de l'UEFA.

Si la Suisse a réussi à sortir de la phase de groupes de toutes les grandes compétitions internationales depuis 2014, elle ne s'est pas imposée dans un match à élimination depuis...1938. Une impressionnante série sans réussite que les hommes de Vladimir Petković tenteront de rompre. Voici quelques éléments dont la France devra se méfier.

1. Un manque d'expérience sur les côtés

Les Suisses le savent sans doute : ce lundi, le point faible de la France pourrait se trouver sur le flanc gauche. Avec Lucas Digne forfait pour ce match et Lucas Hernandez trop juste pour démarrer, la France ne compte aucun arrière-gauche de métier. C'est Adrien Rabiot, qui joue d'ordinaire dans le cœur du jeu, qui sera chargé de compenser ces absences.

Pour éviter que le joueur de la Juventus ne prenne l'eau à ce poste qu'il connaît mal, Didier Deschamps alignera a priori trois défenseurs centraux pour s'offrir plus de stabilité défensive. La Nati pourrait malgré cela tenter de passer, autant que possible, par les côtés, et par la gauche plus particulièrement.

2. Un trio offensif suisse à surveiller

La sélection helvète bénéficie d'un trio offensif performant, avec l'expérimenté Xherdan Shaqiri en meneur de jeu, et une paire d'attaquants de pointe composée par Breel Embolo et Haris Seferovic. Leur importance dans le jeu suisse ne fait pas débat : depuis le début du tournoi, l'ensemble des quatre buts de la sélection ont été inscrits par ces trois joueurs.

Depuis plusieurs mois déjà, la Nati est d'ailleurs une sélection plutôt prolifique. Avant le début de l'Euro, la Suisse a inscrit sept buts contre la sélection, certes faible, du Liechtenstein. D'autres équipes, d'envergures plus importantes, ont elles aussi soufferts contre les joueurs en rouge cette saison, dont l'Allemagne (3-3), l'Ukraine (3-0) et, lors du dernier match de poule, la Turquie (3-1).

3. Ne pas manquer de réussite

Depuis le début du tournoi, la Suisse a remporté la bataille de la possession dans chacun de ses trois matchs, de justesse contre les Gallois et les Italiens puis de façon plus conséquente face aux Turcs (64,2%). Si les Suisses aiment contrôler ballon, les Français, eux, savent se montrer dangereux en contre.



Ce match pourrait donc être l'opportunité pour Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé, de se montrer décisif, alors que l'attaque française peine à démarrer depuis le début du tournoi. Le joueur du Paris Saint-Germain, très attendu, aura particulièrement à cœur d'ouvrir son compteur de but dans la compétition.