publié le 20/03/2019 à 16:46

À un peu moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de football, qui se tiendra en France du 7 juin au 7 juillet, les Bleues ont découvert leurs deux maillots pour la compétition.



Et pour la première fois, il ne s'agit plus de copies, plus cintrées, de celui de l'équipe de France masculine. Ces deux tuniques, l'une bleue, l'autre blanche à motifs bleus, ont été spécialement designées pour elles.

Sur le maillot bleu, assez classique avec un col en V, le coq, le numéro de chaque joueuse et le logo de l'équipementier américain sont de couleur rose doré. Sur la version blanche, les pois de sont pas ronds mais hexagonaux. Un message est inscrit à l'intérieur du col : "Nos différences nous unissent". L'Allemagne et l'Écosse ont également des maillots différents de leurs homologues masculins.