Coupe du Monde féminine 2019 : les Bleues écrasent le Danemark (4-0)

publié le 08/04/2019 à 23:21

C'est une victoire sans appel, à deux mois de la Coupe du monde en France (7 juin-7 juillet). Les Bleues ont triomphé du Danemark (4-0) lors de leur dernier match de préparation, ce lundi 8 avril à Strasbourg.



Quatre jours après leur démonstration (3-1) face au Japon, l'une des grosses nations du football féminin, les Tricolores ont d'abord peiné en première période, avant de dérouler après la pause.

Delphine Cascarino, la meilleure Bleue sur la pelouse de la Meinau, a ainsi inscrit un doublé (31e, 47e), avant que Griedge Mbock (54e) et Valérie Gauvin (66e) n'alourdissent le score.



Face aux Danoises, vice-championnes d'Europe en 2017 mais non qualifiées pour le Mondial-2019, la France s'est montrée solide défensivement, concédant seulement deux occasions, et efficace offensivement après la mi-temps. Avec un peu plus de réussite, l'addition aurait même pu être plus lourde.

Liste des 23 début mai

La sélectionneure Corinne Diacre, qui dévoilera sa liste des 23 durant la première quinzaine de mai, a profité de cette rencontre pour faire tourner son effectif. Ainsi, Wendie Renard était sur le banc et la charnière centrale était composée de Mbock et Aissatou Tounkara. L'expérimentée milieu Elise Bussaglia avait également été laissée au repos, avant d'entrer en fin de match.



En première période, les Tricolores ont peiné à inquiéter des Danoises bien en place. C'est Cascarino qui a allumé les premières mèches avec deux frappes coup sur coup (9e) puis un centre pour sa coéquipière lyonnaise Eugénie Le Sommer, qui n'est pas parvenue à redresser sa tête (25e).

Doublé de Cascarino

La troisième occasion a été la bonne pour l'attaquante. Sur une ouverture de Mbock, après un joli contrôle orienté, Cascarino a marqué d'une frappe croisée imparable (1-0, 31e). La joueuse de l'OL s'est offert un doublé juste après la mi-temps d'une superbe frappe des vingt mètres (2-0, 47e).



Mbock a triplé ensuite la mise d'un tir à bout portant sous la barre (3-0, 54e) puis c'est Gauvin qui a été récompensée de ses efforts en corsant l'addition d'une frappe puissante (4-0, 66e).



Bien muselées en première période, les Bleues ont lâché les chevaux après la pause et ont fait le plein de confiance avant d'aborder la dernière ligne droite de leur préparation. Avant d'ouvrir la Coupe du monde à Paris face à la Corée du Sud le 7 juin, les Bleues disputeront encore deux derniers tests, face à la Thaïlande le 25 mai à Orléans, puis contre la Chine le 31 mai à Créteil.