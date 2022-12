ÉDITO - Coupe du monde : Mohamed Bouhafsi rêve d'un duel Mbappé - Messi en finale

Affiche publicitaire de la Coupe du monde présentant Kylian Mbappé et Lionel Messi côte à côte.

J'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve qui emmenait deux hommes au stade Lusail, à Doha, dimanche 18 décembre, pour disputer le graal dans la vie d'un joueur de football, la finale de la Coupe du monde.

Ce rêve, il s'est déjà à moitié réaliser avec la qualification de l'Argentine et du maestro, du génie, Lionel Messi. À 35 ans, le joueur du PSG va disputer sa deuxième finale de Coupe du monde, après celle de 2014. Une défaite en finale contre l'Allemagne, qui avait été le pire moment de sa carrière. C'était déjà le meilleur buteur de l'Argentine en coupe du monde. Mardi 13 décembre, il est devenu le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du monde. Il a rejoint dans la légende Diego Armando Maradona, son idole et celui du peuple argentin.

Mais dans mon rêve, il y avait un autre joueur. Le co-meilleur buteur dans l'histoire de la Coupe, avec Leo Messi, le Français Kylian Mbappé. Quand l'Argentin a marqué onze buts en cinq éditions, la star française, elle, en est déjà à neuf buts en seulement deux compétitions. Mbappé a déjà explosé tous les records. Il est en avance sur les deux légendes, Cristiano Ronaldo et Leo Messi.

Mon rêve, en fait, est attendu par tous les amateurs de football. Et surtout, espérons qu'avec ce rêve, on connaîtra le même dénouement qu'en 2018, avec une victoire des Bleus contre les Argentins et un Mbappé trônant sur le toit du monde. Mais d'abord, avant cela, il y a France - Maroc. Un match historique à gagner, rien que ça... C'est un rêve compliqué !

