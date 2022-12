France-Maroc : Mbappé-Hakimi, duel fratricide pour une place en finale

Ils sont amis dans la vie, mais ce mercredi à al-Khor, ils s'affronteront pour une place en finale. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi s'entendent comme larrons en foire. Une "bromance" publique : souvent en photo ensemble sur Instagram, messages sur les réseaux sociaux ou encore une célébration en commun... "Nous sommes deux jeunes hommes de 23 ans qui partagent les mêmes goûts, on parle de musique, de jeux vidéo, on va au restaurant", décryptait le Marocain au quotidien Le Parisien.

Les deux joueurs suivent et saluent aussi chacun les exploits de l'autre pendant ce Mondial au Qatar, Mondial qui les a conduits tout droit en demi-finale. Ils se sont déjà vus à Doha. Pendant un jour "off", Mbappé est allé rendre visite à son ami à l'hôtel des Marocains et a posé, tee-shirt orange, pour une photo avec son partenaire en club. Les deux partenaires du PSG se sont également donné rendez-vous sur Twitter. "See you soon my Friend" ("On se voit bientôt mon Ami"), a lancé le Marocain, message auquel Mbappé a répondu par trois cœurs.

Car ce mercredi, les deux joueurs fouleront la pelouse avec des maillots différents, l'un français, l'autre marocain. Ironie du sort, ils vont se croiser sur le même côté, gauche ou droit selon le point de vue, lors d'un match au sommet : une demi-finale de Coupe du monde, un niveau que le Maroc atteint pour la première fois de son histoire et de celle du football africain.

Mbappé l'avait-il senti venir ? Dans une vidéo diffusée par PSG TV lors du stage de début de saison à Doha, le Français envisageait déjà un France-Maroc à la Coupe du monde. "Il faudra que je détruise mon ami", lance en anglais le champion du monde 2018 avec un grand sourire. "Je vais le frapper", réplique le Marocain, lui aussi avec le sourire. Mbappé rigole et relance : "Ça me brise un peu le cœur, mais vous savez, le football, c'est le football".

