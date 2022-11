Cristiano Ronaldo a battu le Ghana avec son équipe du Portugal ce jeudi et est passé par toutes les émotions dans ce match, à l'image de sa saison. À l'écoute de la Portugaise, l'hymne de son pays, Cristiano a sans doute repensé au 18 avril 2022 où il révéla sur les réseaux sociaux le décès à la naissance de l'un de ses jumeaux, Angel. La légende du football a dit dans une interview : "Le moment le plus difficile de ma vie, annoncer à un enfant la mort de son petit frère".

Jeudi, à la 30ᵉ minute de jeu, son but a été refusé, à l'image de son retour raté à Manchester United : une guerre avec son entraîneur, une rupture de son contrat à l'amiable... Le Portugais de 37 ans est libre désormais sur le marché. Qui l'aurait cru un jour pour Cristiano Ronaldo ? 65ᵉ minute de jeu : le but. D'aucuns diraient que ce n'est qu'un penalty facile. Mais c'est surtout le rêve après les douleurs, la rançon de la détermination, le culte du travail. Une célébration magique, un but historique, un joueur unique. Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur de l'histoire à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes.

CR7, comme on le surnomme, dépasse donc l'autre légende, le Brésilien Pelé. Au coup de sifflet final, comme un certain Luis Figo en 2006, qui l'avait relevé après la défaite en demi finale face aux Bleus de Zidane, Cristiano a remobilisé ses coéquipiers. Il a un seul objectif : aller chercher son premier but en phase à élimination directe afin de permettre au Portugal d'aller chercher sa première Coupe du monde.

