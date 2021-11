Affaire de la sextape : Benzema condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende

Le verdict a été rendu ce mercredi 26 novembre par le tribunal correctionnel de Versailles. Karim Benzema a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage dans "l'affaire de la sextape" et a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 75.000 euros d'amende.

Selon les informations de RMC Sports, à la suite de cette audience ouverte qui s'est déroulée en l'absence des prévenus, l'avocat de Karim Benzema, Me Cormier a annoncé qu'il va faire appel de cette condamnation. "Il a été clairement énoncé par le tribunal que Karim Benzema n'était pas au courant des manœuvres préalables. On est assez sidéré par ce jugement. L’appel s’impose. Il sera innocenté à hauteur de cet appel", a-t-il déclaré.

Pour son implication supposée dans "l'affaire de la sextape", un chantage à la vidéo intime à l'encontre du footballeur Mathieu Valbuena en 2015, le ministère public avait requis à son encontre 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende.