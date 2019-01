publié le 25/01/2019 à 14:15

Pour sa famille, ses amis, de nombreux footballeurs dont Lionel Messi et des milliers d'anonymes, la décision de la police de l'île anglo-normande de Guernesey de mettre fin aux recherches entreprises depuis lundi soir ne passe pas. Au lendemain de cette annonce, une pétition sobrement intitulée "Pour la reprise des recherches de la disparition d'Emiliano Sala et du pilote de l'avion" a été lancée sur change.org. Elle avait récolté plus de 54.000 signatures, vendredi 25 janvier en début d'après-midi.



Parallèlement, le compatriote de Sala, Lionel Messi, a lui appelé sur son compte Instagram à la poursuite des recherches. "Tant qu'il reste des possibilités, un soupçon d'espoir, nous vous demandons s'il vous plaît de #continueràchercher Emiliano. J'envoie toute ma force et mon soutien à sa famille et ses amis. #PriezpourSala", écrit Messi dans un message accompagnant une photo de l'ancien joueur nantais, publiée sous forme de story (photo ou message temporaire sur Instagram).

Après ses amis et ex-coéquipiers, dont l'Argentin Valentin Vada et l'Uruguayen Diego Rolan, de nombreux joueurs se sont également manifestés. Les Argentins Gonzalo Higuain (Chelsea), Nicolas Otamendi (Manchester City) et Lucas Biglia (AC Milan), les Français Florian Thauvin (Marseille), Blaise Matuidi (Juventus) ou encore Laurent Koscielny (Arsenal) ont publié sur les réseaux sociaux des messages vidéo pour réclamer le maintien des recherches.

Réclamons pour que la recherche continue et pour EMILIANO. #VamosQueVamos pic.twitter.com/Tc0gLRdJUy — Valentin Vada (@ValentinVada) 24 janvier 2019

Je sais au fond de moi qu'Emiliano est toujours vivant Romina Sala, la soeur d'Emiliano Partager la citation





Depuis l'annonce de l'arrêt des recherches, les proches du footballeur ont également pris la parole pour réclamer la poursuite des investigations. "Je sais au fond de moi qu'Emiliano est toujours vivant", a déclaré aux médias britanniques à Cardiff la soeur de l'attaquant, Romina Sala, en pleurs. "S'il vous plaît, n'arrêtez pas les recherches. Nous comprenons (la complexité de la) tâche, mais n'arrêtez pas les recherches", a-t-elle imploré. "Pour nous, ils sont encore en vie".

A tearful Romina Sala appeals for rescuers to carry on searching for her brother Emiliano and his pilot pic.twitter.com/SV0HPlyWiL — BBC Wales News (@BBCWalesNews) 24 janvier 2019

Le père du joueur, Horacio Sala, a lancé un appel similaire depuis l'Argentine : "La seule chose que je demande", a-t-il déclaré à la presse, "c'est qu'ils continuent à chercher. Il ne peut pas avoir disparu comme ça". Le milieu argentin Valentin Vada et l'attaquant uruguayen Diego Rolan, amis et anciens coéquipiers d'Emiliano Sala ont également demandé dans deux vidéos publiées sur les réseaux sociaux la reprise des recherches, tout comme Gonzalo Higuain.

Relamamos por la búsqueda y por Emiliano, no se puede detener sin tener respuestas. Gracias pic.twitter.com/QUJGJPSIhz — Diego Rolan (@diego_rolan) 24 janvier 2019