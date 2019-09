publié le 24/09/2019 à 14:24

Quatre en 2016-2017, trois la saison suivante, seulement deux la saison passée et de nouveau trois en 2019-2020. D'ordinaire étalées sur le week-end, les journées de Ligue 1 se jouent parfois en semaine. C'est le cas de la 7e, mardi 24 et mercredi 25 septembre, avant le retour de la Ligue des champions puis des éliminatoires de l'Euro 2020 avec les très attendus Islande-France et France-Turquie mi-octobre.

Au terme du 6e épisode, le PSG a creusé un premier écart significatif en s'imposant à Lyon (0-1) dans le "money time" grâce à Neymar. Le leader compte 15 points, 3 de plus que Angers et Nice. Marseille pointe à 4 longueurs, Lille à 5, Lyon à 7, Monaco à 12. Mercredi 25 septembre (21h), les Parisiens retrouvent le Parc des Princes face à Reims (10e, 8 pts). Avec un meilleur accueil pour la star brésilienne ?

Cette journée débute par un Dijon-Marseille, mardi 24 septembre (19h). Trois jours après son match nul face à Montpellier (1-1), l'OM se présente décimé. Alvaro Gonzalez et Florian Thauvin sont blessés pour un long moment, Boubacar Kamara et Dimitri Payet suspendus. Dario Benedetto, lui, espère retrouver le chemin des filets sur la pelouse de la lanterne rouge.

19e, Monaco accueille Nice (3e) en soirée (21h). Le lendemain, sept matches sont programmés à 19h. Parmi les plus attendus, celui de Lyon à Brest (15e) - l'OL reste sur cinq matches sans succès -, Saint-Étienne (17e) face à Metz (18e) - un nouveau faux pas des Verts coûterait sans doute sa place à l'entraîneur Ghislain Printant - et le derby entre Montpellier (12e) et Nîmes (11e).

Ligue 1 : le programme de la 7e journée

Mardi 24 septembre :

19h00 : Dijon - Marseille

21h00 : Monaco - Nice

Mercredi 25 septembre :

19h00 : Saint-Étienne - Metz

Montpellier - Nîmes

Toulouse - Angers

Lille - Strasbourg

Nantes - Rennes

Brest - Lyon

Amiens - Bordeaux

21h00 : PSG - Reims