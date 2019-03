Éliminatoires de l'Euro 2020, match amical : le programme des Bleus en 2019

Antoine Griezmann et Olivier Giroud à Saint-Denis le 20 novembre 2018

et AFP

publié le 18/03/2019 à 17:11

Un peu plus de huit mois après la conquête du titre mondial en Russie, une nouvelle aventure s'ouvre pour l'équipe de France masculine de football, avec une série en dix épisodes de mars à novembre face à Andorre, l'Albanie, la Moldavie, l'Islande et la Turquie. Objectif dans ce groupe sur le papier largement à sa portée : terminer à l'une des deux premières places pour décrocher un billet à l'Euro 2020.



"Historiquement, les phases de qualification de Coupe du monde ou d'Euro ne sont jamais une longue balade tranquille, met toutefois en garde Didier Deschamps. Donc il faudra mettre la détermination, la conviction suffisante pour atteindre notre objectif". La campagne européenne débute vendredi 22 mars (20h45) au Zimbru stadium de Chisinau, la capitale moldave où les Bleus se rendent pour la première fois de leur histoire.

La Moldavie n'est que 170e au classement Fifa, mais "il faut toujours se méfier. C'est une équipe relativement performante chez elle, elle prend peu de buts", dixit le sélectionneur des Bleus. Ses joueurs retrouveront ensuite leur public du Stade de France lundi 25 mars (20h45) contre l'Islande (20h45), un adversaire qui leur avait posé des problèmes en octobre (2-2). Cette fois, il ne s'agira pas d'un match amical et le niveau devra être plus élevé face aux hommes d'Erik Hamren, opposition sans doute la plus relevée du groupe H avec la Turquie.

Le programme des Bleus en 2019 :

Vendredi 22 mars : Moldavie-France à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)

Lundi 25 mars : France-Islande à Saint-Denis à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)

Dimanche 2 juin : France-adversaire à déterminer à Nantes à 21h (match amical)

Samedi 8 juin : Turquie-France à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)

Mardi 11 juin : Andorre-France à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)

Samedi 7 septembre : France-Albanie à Saint-Denis à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)

Mardi 10 septembre : France-Andorre à Saint-Denis à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)

Vendredi 11 octobre : Islande-France à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)

Lundi 14 octobre : France-Turquie à Saint-Denis à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)

Jeudi 14 novembre : France-Moldavie à Saint-Denis à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)

Dimanche 17 novembre : Albanie-France à 20h45 (éliminatoires Euro 2020)