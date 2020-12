PSG-Basaksehir : comment va se dérouler la reprise du match ?

publié le 09/12/2020 à 12:29

Le dernier match de la phase de poules du Paris Saint-Germain a été marquée par les propos racistes du quatrième arbitre à l'encontre de l'entraîneur adjoint du Basaksehir Istanbul, Pierre Achille Webo. Les joueurs des deux équipes ont réagi de la même manière en quittant la pelouse.

Le match, qui n'avait même pas duré 15 minutes a donc été interrompu, jusqu'aux alentours de 22h, heure à laquelle le club turc a affirmé que la rencontre serait reportée à ce mercredi 9 décembre. Le match reprendra donc en fin d'après-midi, à 18h55. Il devrait retrouver son cours normal, comme si rien ne s'était passé, à partir de la 14e minute de jeu.

Une différence essentielle est cependant à noter : un nouveau corps arbitral a été désigné pour remplacer Sebastian Coltescu (le quatrième arbitre mis en cause, ndlr) et les autres. L'UEFA a choisi de faire appel au Néerlandais Danny Makkelie. Celui-ci sera assisté par son compatriote Mario Diks et le Polonais Marcin Boniek. Bartosz Frankowski, également polonais, occupera la fonction de quatrième arbitre. Enfin, les Italiens Marco di Bello et Maurizio Mariani restent eux en tant qu'assistants à l'arbitrage vidéo.