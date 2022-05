Au surlendemain des incidents survenus au Stade de France avant, pendant et après la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, RTL pose la question, lundi 30 mai, la France est-elle encore capable d’accueillir des grands événements sportifs mondiaux ? Dans un an doit se dérouler la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre 2023) et dans deux ans les Jeux olympiques (25 juillet-11 août 2024).

"Je pense qu'il y a une co-responsabilité tout à fait partagée entre la préfecture de police, l'UEFA, les supporters, les clubs..., estime d'abord Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement de Paris (...) Je pense qu'il est absolument indispensable que l'on renforce le travail coopératif, collaboratif, que tous ces organismes puissent travailler beaucoup plus ensemble, avec une anticipation beaucoup plus forte".

Pour Bastien Lachaud, député LFI de la Seine-Saint-Denis, "ce qu'il faut remarquer, c'est l'incapacité des forces de l'ordre à gérer un grand évènement, que ce soit au Stade de France ou que ce soit la fan-zone des supporters anglais à Nation, où il y a eu aussi des charges de police (...) On se retrouve donc avec une France humiliée par le duo Darmanin-Lallement, qui sont incapables de se remettre en question".

