Incidents au Stade de France : il faut "qu'on tire toutes les leçons", affirme sur RTL Oudéa-Castéra

Ce sont des images qui font polémique à un peu plus de deux ans des Jeux Olympiques de Paris en 2024 : celles de nombreux supporters empêchés de rentrer au Stade de France samedi soir pour assister à la finale de la Ligue des champions. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a décidé de saisir la justice pour "fraude massive aux faux billets". "On est capable d'organiser de grands événements sportifs", a affirmé ce lundi sur RTL, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

"Je ne suis pas inquiète, je suis très engagée, très soucieuse qu'on tire absolument toutes les leçons de ce qui s'est passé samedi soir pour optimiser tout ce qui doit l'être, en perspective de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024", assure la ministre qui impute en partie les incidents de samedi par "un afflux de supporters britanniques du club de Liverpool, sans billet ou avec des billets falsifiés. Entre 30 et 40.000 personnes, c'est considérable".

"Du fait que les billets étaient faux, les tourniquets ont été bloqués et ça a créé une concentration sur le parvis. (...) Quand on a cet amas de personnes, il y a des tentatives de forçage et des jeunes de quartier ont tenté de s'engouffrer", explique-t-elle. Depuis deux jours, tout le monde se renvoie la balle dans cette affaire. "À 11h ce lundi, on réunit toutes les parties pour établir les responsabilités. Gérald Darmanin sera là, on fera un point approfondi d'analyse. On sera tous très mobilisés", assure Amélie Oudéa-Castéra.

