Le besoin de comprendre le chaos et la pagaille qui ont régné samedi soir 28 mai avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions au stade de France, sont encore très forts. Dès dimanche, on apprenait qu'une réunion interministérielle aura lieu à 11 heures ce lundi pour cerner "les dysfonctionnements".

Du côté de l'UEFA, selon une information de RTL, on est extrêmement remonté. L'instance européenne du football attend rapidement des explications avant de prendre d’éventuelles sanctions. L'UEFA, qui participera a cette réunion, est très impatiente de connaitre les raisons de ces "dysfonctionnements".

Selon nos informations, l'instance du football européen est dans une colère noire et laisse déjà entendre que la France va pouvoir attendre très longtemps avant d'organiser un prochain évènement de ce type. Deux niveaux de responsabilités sont pointés pour l'intérieur du stade : la Fédération française de football en partie organisatrice, et le consortium du Stade de France qui mobilise vigiles et stewards à l'évidence pas tous qualifiés et en sous nombre.

Sur la voie publique, c est évidemment à la préfecture de police de prendre les choses un main. Les effectifs des forces de l'ordre étaient, selon certaines sources, mal positionnées par rapport aux dessertes de transports elles-mêmes perturbées par une grève. Force de l'ordre dont le travail s'est compliqué au moment ou plusieurs dizaines d'éléments incontrôlés ont sauvagement agresses des familles et des supporters anglais. Tout y est passé : téléphone portable, argent et billets pour assister a la finale. Le préfet de police Didier Lallement invoque une fraude massive à ces faux billets expliquant le début du chaos. La justice est saisie

