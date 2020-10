Croatie-France : pourquoi il y aura plus de 10.000 spectateurs croates à Zagreb

publié le 13/10/2020 à 14:13

Un peu moins de 48 heures après leur match nul (0-0) face au Portugal lors de la 3e journée de la Ligue des Nations, les Bleus s'envolent mardi 13 octobre pour la Croatie. Ils y joueront le lendemain (20h45) leur quatrième match dans la deuxième édition de la nouvelle compétition de l'Uefa. Cette rencontre s'annonce particulière : elle se déroulera devant plus de 10.000 spectateurs.

Des chants réels, des applaudissements, des sifflets... Joueurs et amateurs de football ont presque oublié tout cela en raison des huis clos ou des jauges à 1.000 personnes en raison de la pandémie de coronavirus. Ils vont retrouver un peu de l'ambiance perdue ces derniers mois dans le vétuste stade Maksimir de Zagreb, où les supporters du Dinamo ont aussi l'habitude de pousser la sélection au damier rouge et blanc.

Mercredi 14 octobre, Ils ne seront donc pas 35.000, la capacité maximale du stade ouvert aux quatre vents. Pourquoi un peu plus de 10.000 ? Parce que depuis début octobre, l'Uefa permet aux autorités locales de remplir jusqu'à 30% leurs enceintes, selon la situation sanitaire. La Croatie reste un pays relativement épargné par la crise sanitaire (327 décès au total enregistrés début octobre), même si un chiffre record de 542 nouvelles contaminations a été annoncé jeudi 8 octobre.

Uniquement des Croates

Ce retour du public ravit en tout cas le défenseur des Bleus Lucas Hernandez. "Oui, je pense que c'est très important que petit à petit on récupère le vrai football, avec les supporters. C'est bien, on récupère cette passion pour le foot, en espérant que tout ça va passer très vite et qu'on puisse remplir les stades et être avec nos supporters. Franchement, ils nous manquent beaucoup".

Dernière précision, les quelque 10.000 supporters présents seront exclusivement croates. Les Français ne sont en effet pas autorisés à faire le déplacement.