publié le 14/03/2019 à 20:00

Le PSG et Lyon au tapis en Ligue des champions, le football français n'a plus que Rennes pour exister sur la scène européenne cette saison. Éloignés des premiers rôles en Ligue 1 (8es), les Bretons se sont offert le droit de rêver à un exploit face à Arsenal en Europa League en remportant la manche aller (3-1) sur leur pelouse du Roazhon Park, jeudi 7 mars.



Une semaine plus tard, les hommes de Julien Stéphan, fils de Guy, l'adjoint de Didier Deschamps, se présentent au grand complet pour tenter, au pire, de ne s'incliner par un but d'écart face aux Gunners d'Unai Emery. Avec de nombreux talents comme Hatem Ben Arfa, Clément Grenier, Ismaïla Sarr, M'Baye Niang, Benjamin André... ils ont les moyens de tenir le ballon, de marquer et de résister à l'Emirates Stadium.

De son côté, Arsenal compte notamment sur le retour de suspension d'Alexandre Lacazette pour inverser la situation. Avec un 2-0, ce sont les Londoniens qui seront qualifiés. À 3-1, ce sera prolongation et éventuellement tirs au but.

Europa League : le programme des 8es de finale retour

Jeudi 14 mars :



18h55 :

Dynamo Kiev (UKR) - Chelsea (ENG) 0-3 à l'aller

RB Salzbourg (AUT) - Naples (ITA) 0-3

Krasnodar (RUS) - Valence CF (ESP) 1-2



21h00 :

Inter Milan (ITA) - Eintracht Francfort (GER) 0-0

Benfica (POR) - Dinamo Zagreb (CRO) 0-1

Slavia Prague (CZE) - Séville (ESP) 2-2

Arsenal (ENG) - Rennes (FRA) 1-3

Villarreal (ESP) - Zénit Saint-Pétersbourg (RUS) 3-1