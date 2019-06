publié le 27/06/2019 à 15:02

Il ne reste plus que trois matches aux huit équipes encore en lice pour aller chercher le Graal, et huit à suivre avant que le livre de cette Coupe du Monde 2019 ne se referme. Norvège - Angleterre, France - États-Unis, Italie - Pays-Bas et Allemagne - Suède : voici les affiches des quarts de finale, avant de plonger sur les demies, la petite finale et la grande, celle du dimanche 7 juillet (17h) à Lyon.

Norvégiennes et Anglaises ouvrent le bal, jeudi 27 juin (21h) au stade Océane du Havre. Ce match est à suivre sur TF1 et sur Canal+. Les deux chaînes proposeront également en direct le choc entre les Bleues et les tenantes du titre américaines, vendredi 28 juin (21h) au Parc des Princes (Paris).

Le groupe Canal diffusera toute la fin de la compétition sur son antenne phare et non sur une de ses déclinaisons. Le groupe TF1 a de son côté programmé les deux quarts de finale du samedi 29 juin sur TMC, Italie - Pays-Bas à Valenciennes (15h) et Allemagne - Suède à Rennes (18h30).

Coupe du Monde 2019 : le programme télé

Quarts de finale :

Jeudi 27 juin :

21h00 : Norvège - Angleterre au Havre (match 45) sur TF1 et Canal+

Vendredi 28 juin :

21h00 : France - États-Unis à Paris (match 46) sur TF1 et Canal+

Samedi 29 juin :

15h00 : Italie - Pays-Bas à Valenciennes (match 47) sur TMC et Canal+

18h30 : Allemagne - Suède à Rennes (match 48) sur TMC et Canal+

Demi-finales :

Mardi 2 juillet :

21h00 : vainqueur match 45 - vainqueur match 46 sur TF1 et Canal+

Mercredi 3 juillet :

21h00 : vainqueur match 47 - vainqueur match 48 sur TF1 et Canal+

Match pour la 3e place samedi 6 juillet (17h) sur TF1 ou TMC et Canal+

Finale dimanche 7 juillet (17h) sur TF1 et Canal+