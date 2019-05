publié le 31/05/2019 à 12:12

La Fédération française de football relate l'événement sous le titre "Un dîner commun historique". Les équipes de France masculine, féminine et espoirs se sont retrouvées jeudi 30 mai à Clairefontaine pour partager une soirée, à quelques jours du début du Mondial dames (7 juin-7 juillet).



Les joueuses de Corinne Diacre se sont mélangées aux garçons de Didier Deschamps et Sylvain Ripoll. Wendie Renard a pris la pose aux côtés de Paul Pogba, Antoine Griezmann s'est attablé entre Solène Durand et Amandine Henry, avant que cette dernière rejoigne Blaise Matuidi un peu plus loin.

Les Bleues débutent "leur" Coupe du Monde à domicile vendredi 7 juin (21h) face à la Corée du Sud, avant de se frotter à la Norvège le mardi 12 juin (21h) puis au Nigéria le lundi 17 juin (21h). Les Bleus, eux, reçoivent la Bolivie en amical dimanche 2 juin (21h) avant de se rendre en Turquie puis en Andorre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020 les samedi 8 et mardi 11 juin (20h45).

Une première à Clairefontaine ! Les équipes de France de Didier Deschamps, Corinne Diacre et Sylvain Ripoll ont dîné ensemble hier soir ¿ pic.twitter.com/HqYSAHLRV9 — Equipe de France ¿¿ (@equipedefrance) 30 mai 2019