Ne soyez pas surpris : après quatorze jours non-stop avec au moins un match de la Coupe du Monde féminine 2019 au programme, il n'y en a aucun à suivre vendredi 21 juin. Comme le veut la tradition, le tournoi fait relâche entre les dernières rencontres de la phase de poules et le début des 8es de finale.

36 matches ont été disputés depuis le vendredi 7 juin et le match d’ouverture France-Corée du Sud au Parc des Princes (4-0). Les Bleues ont ensuite dominé la Norvège (2-1) à Nice et le Nigeria (1-0) à Rennes. Elles joueront leur 8es de finale dimanche 23 juin (21h) au Havre.

Ces 8es de finale débutent samedi 22 juin (17h30) et se termineront mardi 25 juin (21h), avec deux rencontres chaque jours au programme. Il y aura une nouvelle pause le mercredi 26 juin, avant les quarts de finale prévus jeudi 27 (21h), vendredi 28 (21h, potentiellement France - États-Unis) et samedi 29 juin (15h et 18h30).

Les demi-finales sont programmées mardi 2 et mercredi 3 juillet (21h) au Groupama Stadium de Lyon, qui sera également le théâtre de la grande finale le dimanche 7 juillet à 17h. Le match pour la 3e place aura eu lieu la veille (17h) à l'Allianz Riviera de Nice.