publié le 28/02/2019 à 15:00

J-99. Alors que la Coupe du Monde féminine de football se rapproche à grands pas, l'équipe de France affronte ce jeudi 28 février l'Allemagne, un des favoris à la couronne mondiale avec les États-Unis, avant de recevoir l'Uruguay le 4 mars prochain.



Deux matches qui vont donc permettre à Corinne Diacre d'effectuer une revue d'effectif alors qu'elle devra sélectionner 23 joueuses pour disputer la compétition suprême, du 7 juin au 7 juillet en France.

Un rendez-vous important pour cette génération, qui espère bien enfin inscrire son nom au sommet du football international après plusieurs déceptions lors des précédents Jeux olympiques, Mondial ou Euro. Et si certaines joueuses font office d'incontournables et devraient, sauf blessure, faire partie de ce groupe, certaines espèrent bien gratter une place.

Défense : une ligne bien dessinée

Si Sarah Bouhaddi devrait sans surprise être la gardienne numéro 1 des Bleus lors de la Coupe du Monde, la ligne défensive est également bien dessinée. Ainsi, Wendie Renard, Griedge Mbock et Amel Majri, les trois Lyonnaises, devraient être une base solide de l'arrière garde-française.



Eve Périsset et Marion Torrent devraient également logiquement faire partie de groupe, de même que Sakina Karchaoui. Enfin, Estelle Cascarino, Hawa Cissokho et Aissata Tounkara veulent jouer les troubles fêtes.

Milieu : l'expérience au rendez-vous

Là encore, de nombreuses places sont déjà distribuées alors qu'Amandine Henry, la capitaine, Grâce Geyoro et Élise Bussaglia, en patronne expérimentée avec 183 sélections, seront en toute vraisemblance de la partie.



Dès lors, qui accompagnera ces indéboulonnables ? Charlotte Bilbault et Maeva Clemaron sont présentes dans la dernière liste convoquée par Corinne Diacre, alors qu'Aminata Diallo et Faustine Robert ont aussi été appelés ces derniers mois. À elles de se montrer.

Attaque : des places à prendre

En revanche, sur le plan offensif, les possibilités sont beaucoup plus ouvertes. Seules la Lyonnaise Eugénie Le Sommer et la Parisienne Kadidiatou Diani semblent incontournables en attaque pour l'équipe de France. Gaëtane Thiney, qui collectionne 151 sélections en Bleus, sera logiquement de la partie.



Mais quatre tickets devraient encore être distribués. Si Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino font office de favoris pour disputer cette Coupe du Monde, Viviane Asseyi, Ouleymata Sarr et Valérie Gauvin n'ont pas dit leurs derniers mots.