Moment très important pour l'équipe de France féminine de football, jeudi 2 mai. À 36 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2019, pour la première fois organisée sur le sol français, la sélectionneuse Corinne Diacre dévoile aux environs de 20h, sur le plateau du journal télévisé de TF1, le nom des 23 joueuses retenues pour la grande aventure.



Pour préparer cette liste, l'ancienne défenseuse de Soyaux (Charente), 44 ans, a décidé le mois dernier de se mettre au vert. "Je vais continuer à suivre le championnat, oui, mais devant ma télé, expliquait-elle alors. Je vais me mettre dans ma bulle". Elle a aussi évité de griffonner ses listes provisoires sur des feuilles volantes. "La liste est dans ma tête, comme ça on ne peut rien me voler", sourit-elle.

La grande interrogation de cette liste concerne la jeune Parisienne de 20 ans Marie-Antoinette Katoto, à qui tous les spécialistes prédisent un avenir doré. Corinne Diacre va-t-elle oser se priver de l'actuelle meilleure buteuse de la division française, devant celle qui a reçu le premier Ballon d'Or féminin, la Norvégienne de Lyon Ada Hegerberg ?

Je pense qu'on est beaucoup à avoir peur Marie-Antoinette Katoto





Non convoquée pour les matches de préparation de début avril face au Japon (3-1) et au Danemark (4-0), la native de Colombes (Hauts-de-Seine) l'avoue : elle a peur de ne pas faire partie des heureuses élues. "Dire non, ce serait mentir. Je pense qu'on est beaucoup à avoir peur. On verra bien".



La buteuse du PSG semble en balance avec Valérie Gauvin (Montpellier), Emelyne Laurent (Guingamp), ou encore Viviane Asseyi (Bordeaux). "Elle n'était pas là au dernier rassemblement mais c'est une joueuse en devenir, assure sa partenaire d'attaque au PSG Kadidiatou Diani. Je pense qu'elle n'a pas à s'inquiéter et qu'elle a vraiment de grandes chances de faire partie de cette liste-là".

Courant alternatif

Branchée sur courant alternatif, Marie-Antoinette Katoto enchaîne des performances, à l'image du quadruplé avec le PSG le 24 avril contre Bordeaux en championnat ou son entrée tonitruante en amical contre les États-Unis en janvier, avec des prestations plus insipides.



"Pas brillante" au Mondial des moins de 20 ans l'été dernier, ni "au-dessus du lot" cette saison en Ligue des champions, Katoto "est inconstante, mais c'est quand même quelqu'un qui a du talent", l'a récemment défendue le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët.



Diacre elle-même l'a recadrée publiquement mi-janvier pour son manque d'implication à l'entraînement : "Il va falloir qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle veut, il y a des choses qui sont incompréhensibles", a lâché la patronne des Bleues. Katoto n'est apparue que quatre fois en équipe de France A et sa seule titularisation, contre l'Allemagne fin février, coïncide avec la première défaite de la sélection tricolore depuis mars 2018.

France-Corée du Sud le vendredi 7 juin

Après l'annonce de la liste, les joueuses retenues disputeront deux derniers matches de préparation, contre la Thaïlande le samedi 25 mai (16h) à Orléans et contre la Chine le vendredi 31 mai (21h) à Créteil. Leur Mondial débutera face à la Corée du Sud le vendredi 7 juin (21h) à Paris. La France se frottera ensuite dans le groupe A à la la Norvège le mercredi 12 juin (21h) à Nice puis au Nigeria le lundi 17 juin (21h) à Rennes.



Malgré un palmarès international vierge, l'équipe de France (4e nation mondiale au classement Fifa) fait partie des favorites pour ce huitième Mondial féminin. Ses victoires récentes en amical contre le Brésil, les États-Unis, le Japon et le Danemark ont conforté ce statut.