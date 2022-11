Coupe du monde 2022 : le Qatar est-il prêt ?

Alors que la Coupe du monde au Qatar débute ce dimanche 20 novembre, le pays est-il prêt à accueillir les supporters de ce Mondial, estimé à 1,4 millions ? En tout cas c’est une énorme pression qui pèse ce matin sur les épaules de la famille Al Thani, la famille Royale du Qatar, après des mois de critiques, des années de travaux.

Les infrastructures sont opérationnelles aujourd’hui, les 8 stades, mais également le métro futuriste de Doha, construit en partie par la SNCF et la RAPT. Trois lignes de rames luxueuses qui vont permettent aux nombreux touristes d’éviter la chaleur et les bouchons à l’extérieur.

Des centaines de volontaires avec des pancartes remplacent la signalétique pas encore vraiment terminée, Finbart est venue soutenir ici l’équipe d’Angleterre : "On sort du métro. Il est incroyable : gratuit, propre, rapide. Ça va faciliter les choses. Ce n’est pas comme dans le métro à Paris. Il est confortable et très spacieux".



Quasiment désert jusqu’ici, ce métro va se remplir, avec les milliers de supporters qui ont débarqué ces dernières heures. Certains ont même confectionné des djellabas aux couleurs de leur pays, comme un groupe de Croates.

Une cérémonie d'ouverture grandiose ?

Lorsqu'on prend le métro jusqu’au terminus, jusqu’au stade de Lusail à Louzaïlle aux portes du désert, qui va accueillir la finale de la Coupe du monde le 18 décembre, cela ressemble à un désert aride, une esplanade de bitume gris et poussiéreux entouré de bâtiments en construction.

Des bâches FIFA World Cup pour cacher les logements des ouvriers et les chantiers qui sont encore en cours sont visibles et au milieu, ce stade que l’on dirait plaqué or. C’est l’un des ratés des organisateurs, qui devaient créer autour une nouvelle ville arborée, agréable, là on a plutôt peur de mourir de soif.



En ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, pilotée par Marco Balich, beaucoup de mystère l'entoure. Devant le refus de plusieurs stars internationales comme Rob Stewart de venir chanter lors de cette inauguration, les organisateurs vont miser sur les lumières et le spectacle.



Beaucoup de visuel, mais pas trop de bruit. On voit que la police Qatari est surprise et peu habituée à gérer l’effervescence, les cris, les chants de milliers de supporters débarqués d’Argentine, du Mexique et d’Angleterre. La police demande aux supporters de ne pas trop crier fort. Premier choc des cultures donc cet après-midi avec les Equatoriens, pas les plus silencieux de la planète football.

