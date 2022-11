INVITÉE RTL - Coupe du monde : "Le Qatar a pris des engagements", assure Amélie Oudéa-Castéra

Crédit : Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À quelques heures du grand lancement de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et alors que le pays est plus que jamais pointé du doigt sur ses atteintes aux droits de l'homme, notamment pour les personnes homosexuelles, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, invitée de Focus Dimanche sur RTL, a affirmé que le Qatar avait pris des engagement et qu'il était primordial qu'ils soient respectés.

"Nous serons hyper vigilants à ce que ces engagements soient respectés à la lettre. Nos autorités consulaires sur place seront là pour protéger les personnes notamment homosexuelles prises à parti (...) L'enjeu est que les droits humains soient défendus de manière absolue et que la lutte contre toute forme de discriminations se poursuive", a détaillé la ministre.

Il faut dire que depuis que l'échéance de cette Coupe du monde au Qatar se rapproche, elle fait l'objet de nombreux appels au boycott. Mais pour la ministre, "la France pas plus qu'aucun de ses partenaires ne boycottera cette Coupe du monde", a-t-elle affirmé, elle qui se rendra au Qatar si la France parvient en quarts de finale. "Nous croyons en la force diplomatique", a-t-elle dit, soulignant les "progrès" du Qatar "tant sur les droits humains que sur le plan écologique".

