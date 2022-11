Coupe du monde : deux supporters français parcourent 7.000 kilomètres à vélo pour le mondial

Alors que certains supporters, d'origines indiennes, sont pointés du doigt pour leur présence, il y en a d'autres dont l'engagement ne peut pas vraiment être mis en doute. Deux de ces supporters, Mehdi et Gabriel, ont attiré l'attention. Ils sont arrivés avant-hier à Doha après avoir parcouru 7.000 kilomètres à vélo.

Ils étaient partis le 20 août du Stade de France. Ça fait trois mois de pédalage, treize pays traversés et en récompense, ils ont été accueillis par Didier Deschamps. On parle de cyclistes du dimanche, sans entraînement, avec des vélos de loisirs, des équipements pas adaptés. Gabriel et Mehdi ont réussi à traverser l'Europe et le Moyen-Orient pour être accueillis par l'équipe de France à Doha à la fin de l'entraînement.

"C'est vraiment incroyable. C'est très rigolo. On a entendu le murmure parmi les joueurs qui se demandaient si on était venus à vélo. On s'est fait féliciter par Didier Deschamps, tout sourire. Il a plaisanté avec nous. On s'était imaginé une arrivée dingue, mais là, ça a dépassé toutes nos attentes", explique Mehdi. Plus de 7.000 kilomètres parcourus en selle, trois mois de voyage, pour dormir dans une tente au bord de la route, traverser le désert saoudien, la chaleur et puis finalement Doha et la Coupe du monde.

"On est au cœur de la Coupe du monde"

"Pour nous, Doha, c'est vraiment la ville moderne au bout du désert, c'est-à-dire qu'on sort de près de 2000 kilomètres de désert en Arabie Saoudite. Alors évidemment, il y avait des villes et même des villes modernes comme Riyad. Mais arriver à Doha, après tout ça, c'est vraiment assez saisissant. On est au cœur de la Coupe du monde, ça y est, on est arrivé à Doha, oui, mais surtout la Coupe du monde", lance Gabriel.

Place à la récupération pour nos cyclistes du dimanche. Gabriel et Mehdi sont ici pour un mois et nos amis parisiens n'ont pas pédalé pour rien. Ils ont déjà perdu quelques kilos pendant le voyage. Mais surtout, la Fédération française de football va leur offrir des billets pour le match des Bleus.

