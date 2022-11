Coupe du monde 2022 : le programme des Bleus jusqu'à leur arrivée au Qatar

Guendouzi, Camavinga, Mbappé et les Bleus à Clairefontaine le 20 septembre 2022

À J-8 de leur premier match de Coupe du monde au Qatar, mardi 22 novembre (20h heure française) face à l'Australie, les Bleus se sont retrouvés à Clairefontaine-en-Yvelines, lundi 14 novembre. Ils resteront à peine 48 heures au "Château", avant de s'envoler pour le Qatar.

Première étape de ces deux jours, un bilan médical effectué sous la houlette du médecin des Bleus, Franck Le Gall. Le but est d'effectuer un dernier check-up des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps, avec Marcus Thuram et Axel Disasi pour suppléer Presnel Kimpembe, avant de transmettre la liste définitive qui doit être à la FIFA à 19h au plus tard.

Côté terrain, cela s'annonce expéditif : un entraînement, léger, à 17h30, qui sera plutôt un décrassage pour ceux qui ont joué la veille dans leur championnat respectif. Mardi 15 novembre, nouvelle séance. Le lendemain, le voyage en avion à destination du pays hôte du 22e Mondial durera un peu plus de six heures.

Une fois sur place, le staff de Didier Deschamps a d'ores et déjà prévu un entraînement en soirée à la résidence des Bleus, le complexe Al-Messila, situé à l'ouest de Doha, pour dégourdir les jambes de toute la délégation. Il restera six jours avant le coup d'envoi de France-Australie.

