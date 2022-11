Coupe du monde : Kimpembe annonce officiellement son forfait

Énième coup dur pour les Bleus. Le défenseur du PSG Presnel Kimpembe a annoncé ce lundi 14 novembre son forfait pour la Coupe du monde au Qatar. "Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l'Équipe de France, j'ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du monde", a écrit le Parisien sur son compte Instagram.

Son nom vient d'ajouter aux forfaits de Paul Pogba, N'golo Kanté, artisans de la victoire des Bleus en 2018, ou encore celui du gardien Mike Maignan. Avec l'état physique incertain de Raphaël Varane, le forfait de Presnel Kimpembe soulève surtout des interrogations quant à la défense que pourra aligner Didier Deschamps au Qatar. Le coup d'envoi du Mondial est donné ce dimanche 20 novembre, les Bleus eux, entreront en piste le mardi 22 novembre face à l'Australie.

"Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c'est toujours une immense fierté et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur. Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe", a encore écrit Presnel Kimpembe.

Le Parisien laisse sa place à Axel Disasi, appelé pour le remplacer. Âgé de 24 ans, le défenseur de l'AS Monaco n'a encore jamais disputé le moindre match avec l'équipe de France seniors.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info