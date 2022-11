Coupe du monde : les dessous de la préparation de l’équipe du Qatar

Avant la coupe du monde de football, l'équipe du Qatar a décidé de s'entraîner en Espagne, ce qui a surpris tout le monde. En effet, c'est un journaliste espagnol travaillant pour Diario el Sur qui a révélé cette information début novembre. La formation qatarienne s'entraîne, elle, à Marbella, depuis le 5 octobre.

Le Qatar souhaite garder secret la préparation de sa sélection nationale, qui disputera sa première coupe du monde. L'Espagne a été choisie, car le sélectionneur de l'équipe du Qatar, Félix Sánchez Bas, est espagnol. De plus, il s'entraîne au Marbella Football Center, un centre d'entraînement haut de gamme qui dispose de plusieurs terrains de foot, d'un gymnase équipé, d'un SPA avec plusieurs piscines et d'un sauna. Ce complexe sportif est prisé des sélections nationales, mais aussi des équipes européennes.

Ainsi, en 2019, avant sa finale de Ligue des champions, Liverpool était venu s'entraîner une semaine au Marbella Football Center. Cependant, la préparation de l'équipe du Qatar ne ressemble pas à celle des autres. Les 65 membres de la délégation n'effectuent que deux trajets par jour, en bus, pour se rendre au centre d'entraînement puis pour revenir dans leur hôtel. Ils ne peuvent pas flâner dans les rues, ni profiter des bars ou des restaurants.

Habituellement, les sélections nationales profitent de leur préparation à un grand tournoi pour se montrer au public et aux médias. L'équipe du Qatar a, au contraire, tout verrouillé. Les entraînements et les matchs amicaux se disputent à huis clos et aucune accréditation presse n'est accordée. Jusqu'à présent, la sélection a remporté les quatre matchs amicaux qu'elle a disputés.

