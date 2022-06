Coupe du monde 2022 : l'Australie sera le premier adversaire des Bleus au Qatar

Awer Mabil et Craig Goodwin avec l'Australie à Al-Rayyan le 7 juin 2022

Le verdict est tombé quelques secondes seulement après le coup de sifflet finale de France-Croatie en Ligue des Nations (défaite des Bleus 0-1 qui les élimine de la course aux demi-finales et donc de la défense de leur titre) : l'Australie s'est qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) dans le groupe des champions du monde en écartant aux tirs au but le Pérou (0-0, 5 t.a.b. à 4).

Le gardien Andrew Redmayne, entré en fin de match pour la séance, a été le héros des "Socceroos" qui rejoignent le groupe de la France, du Danemark et de la Tunisie, le D. Les Bleus se frotteront aux Australiens lors de leur entrée dans la compétition, le mardi 22 novembre à 20h heure française. Australiens et Danois étaient déjà dans le groupe des Français lors du Mondial 2018.

Mardi 14 juin (20h heure française), le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande s'affrontent pour le dernier billet qualificatif dans le relevé groupe E, avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.

Sixième Coupe du monde pour l'Australie

Pour la sélection australienne, ce sera la sixième Coupe du monde après 1974, 2006, 2010, 2014 et 2018, au grand dam des quelque 10.000 bruyants supporters péruviens présents dans le stade Ahmad ben Ali à Al-Rayyan (ouest de Doha). Dans l'air climatisé de l'enceinte qui accueillera sept rencontres lors du tournoi, l'Australie, 42e au classement Fifa, a dominé la première période face aux 22e mondiaux.

Les hommes du sélectionneur Graham Arnold ont tiré au but à cinq reprises, contre deux pour leurs adversaires, mais sans qu'aucune de ces frappes ne soit cadrée. Les Péruviens, sous la houlette de l'Argentin Ricardo Gareca, ont retrouvé quelques couleurs au retour de la mi-temps, se montrant plus dangereux dans les 25 premières minutes de la deuxième période.

Changement de gardien avant la séance fatidique

Mais la première frappe cadrée est arrivée côté australien, sur un coup franc du milieu offensif de Francfort Ajdin Hrustic, à la 81e minute, inaugurant dix minutes de domination marquée des "Socceroos". Cela n'aura pas suffi à les sauver d'une prolongation, où les Sud-Américains, portés par leur milieu Edison Flores, ont multiplié les occasions jusqu'aux tirs au but. Une séance avant laquelle les Australiens ont changé de gardien, Andrew Redmayne remplaçant Mathew Ryan.

Bien leur en a pris puisque l'expérimenté joueur de 33 ans et spécialiste de l'exercice a été décisif. Après un premier tir australien de Martin Boyle stoppé par le gardien péruvien Pedro Gallese, Luis Advincula a lui aussi raté sa tentative en trouvant le poteau. Les deux équipes à nouveau à égalité à l'issue de la première série de 5 tireurs, c'est finalement Redmayne qui a envoyé les siens au Mondial en arrêtant la tentative d'Alex Varela.

