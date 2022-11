Coupe du monde 2022 : l'heure des derniers arbitrages pour Deschamps avant la liste

À 12 jours du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), l'heure est aux derniers arbitrages pour Didier Deschamps et son staff. Le sélectionneur des Bleus dévoilera mercredi 9 novembre peu après 20h la liste des joueurs retenus pour disputer ce premier Mondial en automne.

Pour certains comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Hugo Lloris, il n'y a aucun doute. Mais pour d'autres, tout est encore possible, et c'est l'état de forme qui va jouer. Précisément, et dans cet ordre, l'état de santé médical et le niveau de préparation physique.

Le premier critère est un impératif. Il faut être guéri à 100% d'une éventuelle blessure.

C'est visiblement le cas selon nos informations de Raphaël Varane, qui était touché à une cuisse. C'est moins certain en revanche concernant le mollet du gardien de l'AC Milan Mike Maignan, la doublure du capitaine Hugo Lloris. Il est toujours en balance avec l'ancien numéro 2 Steve Mandanda, passé de Marseille à Rennes cet été.

Interrogations pour Kimpembe, L. Hernandez, Kamara

Pour ceux qui sont guéris mais convalescents, il s'agit d'évaluer précisément leur capacité à jouer tout de suite à 100% dans un match de Coupe du monde. On pense à Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez ou encore Boubacar Kamara.

Rappelons que le sélectionneur doit fournir à la FIFA sa liste définitive (jusqu'à 26 joueurs) dimanche 13 novembre au soir. Ensuite, en cas de blessure, il pourra faire appel à un réserviste jusqu'à 24 heures avant le premier match, soit France-Australie le mardi 22 novembre (20h heure française).

