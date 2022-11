"Tu n'es jamais plus grand qu'un club" : Ibrahimovic pas tendre sur la situation de Mbappé au PSG

Zlatan Ibrahimovic ne connaît pas la langue de bois et l'ancien meilleur buteur de l'histoire du PSG a une nouvelle fois été fidèle à lui même. Appelé à s'exprimer sur le cas du Français Kylian Mbappé, dont la prolongation de contrat et les chiffres mirobolants de son nouveau salaire ont longuement animé les débats, le Suédois n'a pas été tendre avec le joueur de 23 ans.

"S'il a fait le bon choix pour lui ? Non. Pour Paris ? Oui. Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui, parce qu'il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand qu'un club", a-t-il lancé au cours d'une interview sur Canal Plus.

L'ancien numéro 10 du club de la capitale n'est pas tendre avec Kylian Mbappé, mais assène par la même occasion un petit tacle à son ancien club, en pointant du doigt une mauvaise gestion en offrant l'impossible à sa star.

Et il ne s'est pas arrêté la sur son analyse : "Mbappé, en tant que personne je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline tu perds ton identité. [...] Il y a une raison pour laquelle Zidane est Zidane. Mbappé veut l'imiter ? Qu'il commence à avoir envie de progresser. Pas d'être satisfait ". De quoi habiller le champion du monde 2018 pour l'hiver.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info